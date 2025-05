Campionati italiani assoluti | successi e piazzamenti a Modena e Trentino

I campionati italiani assoluti hanno vissuto momenti emozionanti a Modena e in Trentino, con importanti successi e piazzamenti per le società partecipanti. La Self Montanari e Gruzza si è piazzata terza tra le ragazze, mentre l’Atletica Reggio ha conquistato il sesto posto tra i maschi, immergendosi in un'intensa competizione che ha visto brillare anche le atlete trentine.

A Modena si è disputata la fase regionale dei Campionatiitalianiassoluti per società, con la Self Montanari e Gruzza, terza tra le ragazze e con l’Atletica Reggio sesta tra i maschi, davanti alla Self. Le stesse gare regionali si sono disputate anche in Trentino e qui è partito il derby delle gemelle Cantergiani: Lucia, trasferitasi per motivi di studio, a Rovereto ha vinto nel lungo, staffetta, più bronzo nel peso; Sara, tesserata Self, a Modena ha vinto i 100hs, i 400 hs, piazzando quarta la sua staffetta.A Modena Thomas Algeri è primo sui 110 hs. in 14’’82, Vivian Osagie vince il peso con m 14,67 e il disco con 41,04, Kevin De Jesus vince i 3000 siepi col personale di 9’07’’89, Sara Nestola stravince i 1500 in 4’21’’07 su Sofia Ferrari in 4’39’’45. Viola Canovi è seconda sui 100 in 11’’73, Viola Cilloni è seconda sugli 800 in 2’13’’93, Michela Mulas è seconda nel lungo con m 5,70, mentre Benjamin Nyanney è terzo con 6,78. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it