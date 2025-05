Campi FlegreiMusumeci | stato emergenza

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato la necessità di dichiarare lo stato di emergenza nazionale nei Campi Flegrei. Il perdurare dello sciame sismico, che ha provocato tre scosse avvertite dalla popolazione in due mesi, solleva preoccupazioni significative per la sicurezza della comunità e richiede interventi tempestivi.

21.10 "Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare 3 scosse ben avvertite dalla popolazione,suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell'area dei Campi Flegrei". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, al termine del vertice presieduto a Roma. "Il provvedimento -ha precisato- risponderebbe all'esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terremoto ai Campi Flegrei, Musumeci: «Dichiarare lo stato d’emergenza nazionale» - Poche ore dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha scosso l’area dei Campi Flegrei, Nello Musumeci ha preso posizione. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ex governatore del ... 🔗msn.com

Campi Flegrei, Musumeci: “Dichiarare stato di emergenza nazionale” - Il ministro Nello Musumeci chiederà al presidente De Luca l'intesa per proporre al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza per la situazione ... 🔗fanpage.it

Terremoto di magnitudo 4.4, torna la paura ai Campi Flegrei. Musumeci dichiara lo stato d'emergenza - "Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigi Proietti, Renzo Arbore : ? stato il pi? eclettico artista della sua generazione

Ci sono dei personaggi che non sono dei semplici attori o intrattenitori o registi o cantanti o umoristi, ma sono degli autentici pilastri dello spettacolo.