Campi Flegrei terremoto di magnitudo 4 4 | Musumeci dichiara stato d’emergenza

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, riaccendendo il panico tra i residenti già provati da un anno di scosse incessanti. In risposta alla situazione, il presidente Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza della popolazione e la stabilità della zona.

Il panico è tornato ad impossessarsi dei residenti dei CampiFlegrei, che da più di un anno convivono con scosse di terremoto continue. Questa mattina, però, la terra è tornata a tremare più forte del solito, a causa di una scossa di magnitudo 4.4. Lo conferma l’INGV (Istituzionale nazionale geofisica e vulcanologia), che ha inoltre .L'articolo CampiFlegrei, terremoto di magnitudo 4.4: Musumecidichiarastatod’emergenza proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4.4: Musumeci dichiara stato d’emergenza

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.