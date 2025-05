Campi Flegrei sospesa a Napoli la circolazione ferroviaria dopo il terremoto

A causa di un terremoto di magnitudo 4.4 nell'area dei Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale. Dalle 12.10, le autorità stanno effettuando verifiche per garantire la sicurezza dei passeggeri. La situazione è in evoluzione e si raccomanda di seguire aggiornamenti e comunicazioni ufficiali.

Nel nodo di Napoli la circolazioneferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire le opportune verifiche dopo la scossa di questa mattina di magnitudo 4.4 nell'area dei CampiFlegrei. Dalle 12.10 nel nodo di Napoli la circolazioneferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di .

