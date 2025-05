Campi Flegrei sindaco Pozzuoli | Invito alla calma restate in luoghi aperti

...il sindaco di Pozzuoli ha comunicato alla cittadinanza la situazione di emergenza nei Campi Flegrei. Conscio della paura generata dalle forti scosse sismiche, ha attivato le pattuglie di Polizia Locale per garantire la sicurezza. Il suo invito alla calma e a rimanere all'aperto sottolinea l'importanza di affrontare questo momento con prudenza e solidarietà.

“È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti allacalma, a rimanere nei luoghiaperti, sono momenti di grande apprensione”. Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificata nei CampiFlegrei alle 12.07, seguita pochi minuti dopo da un’altra scossa di magnitudo 3.5.“Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione”, scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli rivolgendosi alla cittadinanza. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: “Invito alla calma, restate in luoghi aperti”

