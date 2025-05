Campi Flegrei scossa di magnitudo 4 4 | crolla una palazzina domani scuole chiuse | Sciame sismico e treni fermi | La mappa

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, causando il crollo di una palazzina. In seguito alla scossa, domani le scuole resteranno chiuse e i treni sono stati fermati. Si tratta di uno sciame sismico iniziato poco prima di mezzogiorno, un evento mai registrato prima in pieno giorno.

È in corso uno sciame sismico iniziato poco prima delle 12i. È la prima volta che un sisma così forte si verifica in pieno giorno 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4: crolla una palazzina, domani scuole chiuse | Sciame sismico e treni fermi | La mappa

