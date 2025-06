Campi Flegrei scavi illegali col metal detector | fermata banda in piena azione

Un’altra brillante operazione delle forze dell’ordine contro l’illegalità nei Campi Flegrei. Tre uomini sono stati colti sul fatto mentre utilizzavano metal detector e strumenti da scavo nel cuore del Monte di Cuma, una zona sotto vincolo archeologico e paesaggistico. Questo intervento dimostra come la tutela del patrimonio culturale sia una priorità assoluta, e conferma l’impegno costante delle autorità nel fermare i furti e gli scavi clandestini. La battaglia contro il saccheggio del patrimonio continua con fermezza.

Nuovo colpo alle attività di scavo clandestino nel territorio dei Campi Flegrei. Tre uomini sono stati sorpresi dai Carabinieri Forestali del nucleo di Pozzuoli mentre perlustravano il terreno con metal detector e strumenti da scavo sul Monte di Cuma, all’interno della Foresta Regionale Area Flegrea, zona sottoposta a vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali. L’operazione è scattata durante un controllo mirato alla salvaguardia delle aree protette, condotto sotto la supervisione del comandante Emanuele Lanzetta. I tre uomini, equipaggiati con pale, coltelli da scavo e sofisticati rilevatori di precisione, tra cui pinpointer, stavano setacciando il terreno in cerca di reperti. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Campi Flegrei, scavi illegali col metal detector: fermata banda in piena azione

