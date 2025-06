Campi Flegrei scavi illegali col metal detector | fermata banda in piena azione

Un nuovo capitolo nella lotta contro gli scavi illegali: i Carabinieri Forestali hanno bloccato una banda di cercatori di tesori nei Campi Flegrei. Questa area, ricca di storia e fascino, è sotto costante minaccia da attività illecite. La protezione del nostro patrimonio culturale è più attuale che mai, soprattutto in un’epoca in cui riscoprire le radici diventa essenziale. Ciò che emerge è un monito: i tesori veri non si trovano, si preservano.

Nuovo colpo alle attività di scavo clandestino nel territorio dei Campi Flegrei. Tre uomini sono stati sorpresi dai Carabinieri Forestali del nucleo di Pozzuoli mentre perlustravano il terreno con metal detector e strumenti da scavo sul Monte di Cuma, all’interno della Foresta Regionale Area Flegrea, zona sottoposta a vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali. L’operazione è scattata durante un controllo mirato alla salvaguardia delle aree protette, condotto sotto la supervisione del comandante Emanuele Lanzetta. I tre uomini, equipaggiati con pale, coltelli da scavo e sofisticati rilevatori di precisione, tra cui pinpointer, stavano setacciando il terreno in cerca di reperti. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Campi Flegrei, scavi illegali col metal detector: fermata banda in piena azione

