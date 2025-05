Campi Flegrei scavi illegali col metal detector | fermata banda in piena azione

Un colpo alla criminalità ambientale! I Carabinieri Forestali hanno fermato una banda intenta a scavare illegalmente nei Campi Flegrei, patrimonio storico e archeologico. Questa operazione non solo tutela il nostro passato, ma sottolinea un fenomeno inquietante: l’aumento degli scavi clandestini in aree protette. La tutela del territorio è fondamentale per preservare la nostra identità culturale e le meraviglie che raccontano la storia dell’umanità.

Nuovo colpo alle attività di scavo clandestino nel territorio dei Campi Flegrei. Tre uomini sono stati sorpresi dai Carabinieri Forestali del nucleo di Pozzuoli mentre perlustravano il terreno con metal detector e strumenti da scavo sul Monte di Cuma, all’interno della Foresta Regionale Area Flegrea, zona sottoposta a vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali. L’operazione è scattata durante un controllo mirato alla salvaguardia delle aree protette, condotto sotto la supervisione del comandante Emanuele Lanzetta. I tre uomini, equipaggiati con pale, coltelli da scavo e sofisticati rilevatori di precisione, tra cui pinpointer, stavano setacciando il terreno in cerca di reperti. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Campi Flegrei, scavi illegali col metal detector: fermata banda in piena azione

Nasce il coordinamento dei comitati e dei movimenti dei Campi Flegrei

Stamattina alla Darsena si è tenuta la conferenza stampa del Coordinamento dei Comitati e Movimenti dei Campi Flegrei, nato per unire le voci dei cittadini e definire una piattaforma condivisa.

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Scavi Illegali Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Campi Flegrei, il bradisismo non dà tregua: «I piani non sono scritti nella pietra». Cittadini in fuga, tentativi di normalità e centri accoglienza

Lo riporta msn.com: La grande caldera fa paura. Le scosse di terremoto che interessano la zona dei Campi Flegrei – l'ultima di magnitudo 3,9 (avvertita anche a Napoli e nel Giulianese) – preoccupano cittadini e ...

Campi Flegrei, la seconda prova di evacuazione: «Grande risposta dai cittadini»

Riporta ilmattino.it: Si è conclusa la nuova prova di evacuzione “Exe Flegrei 2024”, partita ieri con la prima segnalazione sul tutto il territorio campano dell'IT-Alert con simulazione di una presunta eruzione ...

Campi Flegrei, cosa sta succedendo? Bradisismo, supervulcano, piano evacuazione e dove andrebbero gli sfollati

Da ilmessaggero.it: I Campi Flegrei sono un'area vulcanica attiva situata ad ovest di Napoli, che include i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania e parte della citta di Napoli.