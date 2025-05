Campi Flegrei scavi illegali col metal detector | fermata banda in piena azione

Scavi clandestini nei Campi Flegrei: tre uomini sono stati colti sul fatto mentre cercavano tesori nascosti con metal detector nel sito protetto del Monte di Cuma. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante, che minaccia il nostro patrimonio culturale. La corsa al ritrovamento di antichità è in crescita, ma la tutela dei beni storici deve prevalere su ogni tentazione. La bellezza e l'importanza della storia meritano rispetto!

Nuovo colpo alle attivitĂ di scavo clandestino nel territorio dei Campi Flegrei. Tre uomini sono stati sorpresi dai Carabinieri Forestali del nucleo di Pozzuoli mentre perlustravano il terreno con metal detector e strumenti da scavo sul Monte di Cuma, all’interno della Foresta Regionale Area Flegrea, zona sottoposta a vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali. L’operazione è scattata durante un controllo mirato alla salvaguardia delle aree protette, condotto sotto la supervisione del comandante Emanuele Lanzetta. I tre uomini, equipaggiati con pale, coltelli da scavo e sofisticati rilevatori di precisione, tra cui pinpointer, stavano setacciando il terreno in cerca di reperti. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Campi Flegrei, scavi illegali col metal detector: fermata banda in piena azione

