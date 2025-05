Campi Flegrei Musumeci | “Dichiarare stato di emergenza nazionale”

Il ministro Nello Musumeci si prepara a chiedere al presidente De Luca di richiedere al Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale in seguito alla crescente preoccupazione per l'attività sismica ai Campi Flegrei. La situazione richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio.

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.