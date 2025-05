Campi Flegrei | Musumeci convoca capi dip Protezione civile e Casa Italia

Oggi, a Roma, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha convocato un vertice con i capi dipartimento di Protezione Civile e Casa Italia. L'incontro si concentrerà sulla verifica delle attività di ricognizione tecnica nell'area dei Campi Flegrei, a seguito delle preoccupazioni legate alla situazione geologica nella zona.

Roma, 13 mag. (LaPresse) – Il ministro per la Protezionecivile Nello Musumeci ha convocato per oggi pomeriggio a Roma un vertice con i capi dipartimento di Protezionecivile e CasaItalia per una verifica delle attività di ricognizione tecnica nell’area dei CampiFlegrei. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campi Flegrei: Musumeci convoca capi dip. Protezione civile e Casa Italia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Campi Flegrei, Musumeci: «Ipotesi evacuazione da non scartare». Si va verso lo stato di mobilitazione - La mappa della zona rossa dei Campi Flegrei Il ministro ... con la Prefettura di Napoli che ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). Il ministro Musumeci ha già annunciato che è ... 🔗msn.com

Terremoto Campi Flegrei, nuovo decreto in arrivo/ Stop a mutui e finanziamenti per famiglie sfollate - Il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con l'arrivo di un nuovo decreto, così come comunicato dal ministro Musumeci ... 🔗ilsussidiario.net

Campi Flegrei, Musumeci: “Stop mutui e tributi dal 13 marzo al 31 agosto per chi ha subito danni” - "Ci siamo particolarmente dedicati a porre attenzione alle famiglie e alle imprese i cui immobili sono stati dichiarati inutilizzabili. Parliamo degli immobili che hanno subito danni dalle due scosse ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Bagnone intensa campagna vaccinale con l’ausilio della Misericordia che ha costituito anche il Gruppo di Protezione civile

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla.