Campi Flegrei la scossa più forte di 4 4 e lo sciame sismico Il governo dichiara lo stato d’emergenza Dopo la paura a Napoli cosa succede per scuole e trasporti

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, innescando un intenso sciame sismico che ha allarmato la popolazione di Napoli. Il governo, dopo una riunione d’emergenza, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a scuole e trasporti, mentre si attendono aggiornamenti sulle misure da adottare.

stato di emergenza nazionale per i CampiFlegrei: è la decisione presa dal governo al termine del vertice presieduto a Roma dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Una decisione presa a causa del «perdurare dello sciamesismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione». E che ha l’obiettivo di «assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure» per la gestione del rischio sismico. L’emergenza nazionale è stata stabilita in una riunione poco Dopo le due violente scosse di magnitudo 4.4 e 3.5 che hanno colpito la campania poco Dopo mezzogiorno. Al tavolo presenti il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il capo dipartimento per la prevenzione e ricostruzione di Casa Italia Luigi Ferrara, il capo gabinetto Riccardo Rigillo ed il capo ufficio legislativo Francesco De Luca. 🔗Leggi su Open.online