L'Osservatorio Vesuviano esprime preoccupazione per la crescente attività sismica nei Campi Flegrei, avvertendo che la dinamica in corso potrebbe portare a eventi più gravi. Mauro Di Vito invita alla cautela, sottolineando la possibilità di scosse future e la necessità di monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Tempo di lettura: 3 minuti“La Dinamica sta andando avanti, sta progredendo, e potrebbe anche evolvere verso un peggioramento”. Chiamatelo principio di precauzione, ma Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, non usa giri di parole sullo scenario sismico dei CampiFlegrei. Bisogna essere “anche preparati eventualmente a un peggioramento”. All’Ingv hanno indetto un punto stampa, dopo la scossa di magnitudo 4.4 e lo sciame sismico in corso nei CampiFlegrei. La giornata non può dirsi certo tranquilla, usando un eufemismo. E il picco di pathos si tocca a un certo punto. Quando cioè Di Vito parla della “Dinamica” in atto. “Potrebbe anche evolvere verso un peggioramento – spiega -, che può significare anche una risalita magmatica, ma che noi in questo momento escludiamo”. Solo al momento, però. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campi Flegrei, Ingv: “Dinamica progredisce, pronti a eventuale peggioramento. Ci aspettiamo scosse”

