Campi Flegrei il ministro Musumeci | Stato di emergenza per velocizzare procedure in atto

A seguito dell'ennesima scossa sismica che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei, il ministro Musumeci annuncia l'intenzione di dichiarare lo stato di emergenza. Questa misura è volta a velocizzare le procedure già in atto per affrontare il persistente sciame sismico, che ha messo in allerta la popolazione locale negli ultimi due mesi.

L’ennesima scossa che ha fatto tremare Napoli e provincia, con epicentro nel golfo di Pozzuoli, spinge il governo verso un’accelerazione: “Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale nell’area dei CampiFlegrei- fa sapere il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci – Il provvedimento risponderebbe essenzialmente all’esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme varate dal governo Meloni nell’ultimo anno e mezzo in relazione al rischio sismico in atto nei CampiFlegrei, connesso al bradisismo. Chiederò quindi al presidente della Regione Campania la necessaria intesa, prima di portare la proposta di delibera all’esame del Consiglio dei ministri”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, il ministro Musumeci: “Stato di emergenza per velocizzare procedure in atto”

