Campi Flegrei fondi da 6 milioni dallo Stato Di Vito | Così avremo sensori migliori

I Campi Flegrei ricevono un finanziamento di 6 milioni di euro dallo Stato, destinato a potenziare la tecnologia di monitoraggio. «Con questi fondi, potremo installare sensori più avanzati e creare una rete di osservazione più densa, fondamentale per studiare meglio i fenomeni geologici della zona», ha dichiarato Vito, evidenziando l'importanza di questo intervento.

🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Campi Flegrei, fondi da 6 milioni dallo Stato. Di Vito: «Così avremo sensori migliori»

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.