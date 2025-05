Campi Flegrei doppia scossa di terremoto | la più forte di 4 4 Paura in tutta la provincia di Napoli

Oggi, martedì, i Campi Flegrei sono stati scossi da una doppia scossa di terremoto, la più intensa delle quali ha raggiunto il magnitudo 4.4. La paura si è diffusa in tutta la provincia di Napoli, con edifici che tremavano e cittadini visibilmente allarmati in numerosi quartieri e comuni dell'hinterland.

Una doppiascossa di terremoto ha colpito l’area dei CampiFlegrei oggi, martedì, facendo tremare edifici e seminando il panico in tutta la provincia di Napoli. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in numerosi quartieri del capoluogo e in diversi comuni dell’hinterland flegreo. CampiFlegrei, doppiascossa di terremoto: la più forte di .L'articolo CampiFlegrei, doppiascossa di terremoto: la più forte di 4.4. Paura in tutta la provincia di Napoli Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campi Flegrei, doppia scossa di terremoto: la più forte di 4.4. Paura in tutta la provincia di Napoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terremoto a Napoli, scossa fortissima nei Campi Flegrei e in tutta la città: persone in strada per la paura - Una scossa “fortissima” di terremoto è stata avvertita in tutta la città di Napoli alle 12.08. Numerose le testimonianze ... 🔗ilriformista.it

Terremoto, forte scossa 4.4 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli. Paura e gente in strada - Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4 è stata avvertita oggi, martedì 13 maggio 2025, alle ore 12:08 a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Il ... 🔗leggo.it

Terremoto ai Campi Flegrei: forte scossa avvertita anche a Napoli - ROMA – Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli. “Non finiva mai”, scrivono gli utenti sui social. E anche: “È stata fortissima, avvertita al centro storico”. Le notizie del ... 🔗dire.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.