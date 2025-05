Campi Flegrei cosa succede | il bradisismo Negli ultimi cinque anni attività sismica e magnitudo sono aumentate | 1 813 scosse solo a febbraio

Negli ultimi cinque anni, i Campi Flegrei hanno registrato un incremento allarmante delle attività sismiche, culminando in 1.813 scosse solo a febbraio. Questa zona, già conosciuta per il fenomeno del bradisismo, si muove tra la normalità della vita quotidiana e l'incertezza degli eventi sismici, con sette terremoti avvertiti in appena 28 minuti.

Campi Flegrei, nuove scosse di terremoto nella zona di Napoli: scuole evacuate e gente in strada - Almeno otto eventi sismici, di cui il più forte di 4,4 gradi di magnitudo. Adottate tutte le precauzioni, finora non si sono rilevati danni o vittime. Le autorità locali e la protezione civile hanno c ... 🔗msn.com

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.