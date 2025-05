Campi Flegrei Bianco Ingv | Evitare panico non fidarsi di santoni e fake news

I Campi Flegrei mostrano un'intensificazione del fenomeno bradisismico, simile a quanto osservato nei mesi precedenti. È fondamentale mantenere la calma e non farsi influenzare da false informazioni e ciarlatani. L'INGV invita i residenti a informarsi e a capire la natura del fenomeno, evitando il panico ingiustificato.

(LaPresse) – “Quello che stiamo registrando adesso è in linea con quello che osserviamo da febbraio, ovvero un’intensificazione del fenomeno bradisismico che due mesi fa ci ha portato a registrare l’evento di magnitudo maggiore. Come sempre chi vive queste aree deve avere consapevolezza del fenomeno, deve Evitare il panico, informarsi sempre da fonti certificate, non fidarsi dei santoni, non stare dietro alle fakenews”. Queste le parole di Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, a margine della conferenza stampa indetta a seguito dello sciame sismico che ha interessato i CampiFlegrei. “Intorno alle 12 si è attivato uno sciamo sismico, che ha interessato la zona del Rione Terra e zone limitrofe, che ha fatto registrare poco più di 35 eventi di magnitudo maggiore di zero, 15 eventi di magnitudo maggiore di uno e ben tre eventi di magnitudo maggiore di tre. 🔗Leggi su Lapresse.it