Campi a tavola | torna la cena all' aperto nel centro storico campigiano

Rivivono i sapori e l’atmosfera di “Campi a Tavola”, la cena all'aperto che sabato 21 giugno, dalle ore 20, trasformerà via Santo Stefano e il centro storico di Campi Bisenzio in un vivace ristorante all'aperto. Dopo alcuni anni di pausa, l'evento, patrocinato dal Comune e in collaborazione con Unicoop, promette un'esperienza gastronomica unica.

Dopo qualche anno di pausa, torna “Campi a tavola”, la cena all’aperto che sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, animerà via Santo Stefano e tutto il centrostorico di Campi Bisenzio . Organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con Unicoop. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano

