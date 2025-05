Camparini Gioielli Cup | Klizan e Molcan pronti a brillare a Reggio Emilia

La Camparini Gioielli Cup di Reggio Emilia si accende con la presenza di stelle del tennis, pronte a brillare sul campo. Oggi, gli occhi saranno puntati su Martin Klizan, ex numero 24 del mondo e detentore del titolo, e su Alex Molcan, a caccia di riscatto dopo aver ricevuto una wild card. Un incontro imperdibile!

Alla CampariniGioielli cup scendono in campo i "big". Oggi, infatti, sarà il turno dello slovacco Martin Klizan, ex numero 24 del mondo, principale testa di serie e detentore del titolo, e di Alex Molcan (foto), in passato al 38 del ranking mondiale, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori: "Tornare a Reggio è per me speciale – spiega il primo – qui peraltro ho giocato anni fa uno dei miei primi tornei a livello senior. Non ho mai giocato contro il mio avversario (il britannico Felix Gill – ndr) ma dovrò affrontarlo con la giusta determinazione". Gli fa eco Molcan, che esordirà col qualificato Alessandro Mondazzi: "Penso che il Circolo Tennis ReggioEmilia sia uno dei posti più belli dove io abbia giocato. Sfrutterò la CampariniGioielli cup per provare a tornare al mio miglior livello". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camparini Gioielli Cup: Klizan e Molcan pronti a brillare a Reggio Emilia

Cosa riportano altre fonti

Camparini Gioielli Cup: Klizan e Molcan pronti a brillare a Reggio Emilia - Martin Klizan e Alex Molcan protagonisti alla Camparini Gioielli Cup, tra sfide emozionanti e ritorni speciali. 🔗ilrestodelcarlino.it

Camparini Gioielli Cup: il grande tennis torna al Ct Reggio - REGGIO EMILIA – Torna il grande tennis al Ct Reggio, che da domenica 11 a domenica 18 maggio ospiterà la Camparini Gioielli cup, torneo del circuito Itf (montepremi 30.000 $). “Al C.T. Reggio abbiamo ... 🔗reggionline.com

Camparini Gioielli Cup: al via il torneo ITF a Reggio Emilia - Scatta alle 10, con le qualificazioni, la Camparini Gioielli cup, il torneo internazionale del circuito ITF (30mila dollari di montepremi) che si concluderà domenica prossima al Circolo Tennis Reggio ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ergastolo per Sergio Domenichini: uccide pensionata Carmela Fabozzi a Malnate e vende gioielli per vacanze

Sergio Domenichini, 67 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carmela Fabozzi, pensionata di 73 anni, avvenuto il 22 luglio 2022 a Malnate, in provincia di Varese.