CampaniAlleva l’idea dei ‘4 scappati di casa’ che non può andare via da Benevento

"Campanialleva propone l'emozionante esperienza dei ‘4 scappati di casa’, un’idea che, partendo come una follia, si è tramutata in una solida realtà. Con oltre 250mila visitatori in soli tre giorni di fiera, questo evento non solo genera un indotto significativo, ma si afferma anche come una vetrina straordinaria per la città di Benevento."

Tempo di lettura: 2 minutiQuella che era una pazzia nata dalla mente di ‘4 scappati di casa’, si è trasformata in poco tempo in una realtà che definire solida è poco. Numeri da capogiro, si parla di circa 250mila visitatori nei tre giorni di fiera, un indotto importante ma soprattutto una vetrina per allevatori e aziende che potrà tornare utile nel corso di questa annata.Il tutto sulle spalle, come detto, dei ‘4 scappati di casa’ di cui sopra: persone che hanno messo in piedi una macchina importante. Il tutto senza la presenza di un ‘Ente Fiera’ nè tantomeno di una struttura sul territorio di Benevento che possa essere adibito a manifestazioni del genere.Inoltre è a loro carico tutta l’organizzazione: dal piano traffico con la viabilità che va predisposta nello specifico per l’evento, al piano parcheggio nell’area industriale e che non è predisposta per un flusso di persone così ampio in un lasso di tempo così ristretto, fino alle navette che sono a carico di CampaniAlleva. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CampaniAlleva, l’idea dei ‘4 scappati di casa’ che non può andare via da Benevento

