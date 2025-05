Campagna antincendio potenti droni e telecamere per contrastare i piromani | tutte le misure in campo

...naturale è una priorità fondamentale», afferma l'assessore Giusi Savarino. La campagna antincendio della Regione Siciliana, che inizia giovedì 15 maggio, prevede l'impiego di droni e telecamere per monitorare il territorio e contrastare l'attività dei piromani, garantendo un rafforzamento delle squadre d'intervento e delle attrezzature destinate alla prevenzione e lotta ai roghi boschivi.

Rafforzamento delle squadre e degli strumenti per la lotta ai roghi boschivi: con questi presupposti parte giovedì 15 maggio la Campagnaantincendio della Regione Siciliana, come prevede il decreto dell'assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino.«La salvaguardia del nostro patrimonio.

