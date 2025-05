Camera del lavoro | il racconto dell’ambasciatrice Abeer Odeh agli studenti e alle associazioni

L'ambasciatrice Abeer Odeh torna a Catania per condividere un racconto profondo e doloroso sulla tragedia che colpisce il popolo palestinese. Attraverso i numeri e le esperienze, si invita a riflettere su un genocidio in corso, evidenziando il drammatico bilancio delle vittime e le sofferenze condivise, per rinnovare l’appello alla solidarietà e alla giustizia.

"Due anni fa mi trovavo con voi a Catania, e parlavamo insieme della sofferenza del popolo palestinese. Oggi parliamo di un genocidio, di una deportazione e parliamo di 50.908 palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza; questo numero l'ho cambiato tre volte ieri sera. Di questi, il 70 per cento.

