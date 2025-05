Calvo lascia la Juve e vola in Inghilterra dimissioni imminenti | sarà il nuovo CEO di questo club di Premier League

Francesco Calvo sta per dire addio alla Juventus, con dimissioni imminenti che segnano un nuovo capitolo nella sua carriera. Il manager bianconero sembra diretto verso l'Inghilterra, dove potrebbe assumere il ruolo di CEO in un club di Premier League. Scopriamo tutti i dettagli su questa svolta significativa.

Calvolascia la Juve e vola in Inghilterra: tutti i dettagli sul futuro dell'attuale Managing Director Revenue & Football Development bianconeroLe strade di Francesco Calvo e della Juve si separano per la seconda volta. L'attuale Managing Director Revenue & Football Development lascerà il club a fine stagione: il responsabile del marketing bianconero si dimette per iniziare, come riportato da Di Marzio, una nuova avventura in Inghilterra come CEO dell'Aston Villa.Calvo è anche uno dei quattro consiglieri federali della FIGC in quota Serie A e lascerà vacante il posto. Il suo addio, come segnala Tuttosport, potrebbe essere il primo di una rivoluzione.