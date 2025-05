Call of Duty è come i Simpson perché è una serie che ha esaurito le idee?

Call of Duty, icona dei videogiochi, è paragonata ai Simpson da Chance Glasco, ex animatore di Infinity Ward. Entrambi i franchising, pur essendo amatissimi, sembrano aver esaurito le idee, riflettendo sulla sfida della creatività in opere longeve. Glasco, in un’intervista a News 9, esplora il rischio di rimanere intrappolati nel passato.

Call of Duty è una delle saghe videoludiche più longeve e riconoscibili al mondo, ma secondo uno dei suoi creatori, Chance Glasco, potrebbe essere vittima della propria longevità. In un’intervista rilasciata a News 9, l’ex animatore di Infinity Ward ha paragonato la saga ad un colosso della cultura pop come I Simpson: “È in giro da così tanto tempo che sembra abbiano finito le idee. A volte sembra che stiano lavorando con le idee scartate in passato.”come leggiamo su News 9, Glasco ha contribuito alla creazione del primo Call of Duty nel 2003, dopo aver lasciato il team di Medal of Honor: Allied Assault insieme ad altri 22 sviluppatori. La loro visione era quella di costruire un’esperienza di guerra intensa, inizialmente ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo anni a lavorare su quel contesto storico, Glasco ammette che il passaggio a scenari moderni è stato un sollievo creativo, anche se oggi afferma di giocare quasi esclusivamente a Warzone, la modalità free-to-play della saga. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty è “come i Simpson” perché è una serie che ha “esaurito le idee”?

Se ne parla anche su altri siti

Call of Duty "è quasi come i Simpson" perché "sembra che abbiano esaurito le idee" - Call of Duty è una serie videoludica annuale, che continua a portare avanti varie sotto-saghe e proporre nuove versioni di vecchi capitoli, in un mix di contenuti di single player, modalità multigioca ... 🔗msn.com

Call of Duty Black Ops 2 come i Simpson: ha previsto tutto il 2025 - I Simpson sono da tempo considerati i Nostradamus dei tempi moderni. Ma stavolta forse la previsione più accurata viene da Call of Duty Black Ops 2. Siamo arrivati a superare le 30 stagioni per ... 🔗videogiochi.com

Call Of Duty Veteran Says Franchise Is Like The Simpsons--"It Feels Like They’ve Run Out Of Ideas At Times" - As one of the developers who worked on the original Call of Duty back in the early 2000s, Chance Glasco wonders if the behemoth FPS franchise has run out of ideas. A series veteran and one of the ... 🔗gamespot.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War la campagna

Approfondimento sulla campagna di?Call of Duty: Black Ops Cold WarCon l?aiuto del direttore creativo senior di Raven, Dan Vondrak, abbiamo analizzato tre missioni della campagna: In trappola, Fracture Jaw ed Estremi rimedi.