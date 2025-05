Calendario scolastico Lombardia 2025 26 | inizio lezioni il 12 settembre il 5 all’infanzia

Il calendario scolastico per la Lombardia per l'anno 2025/2026 è stato confermato, con l'inizio delle lezioni fissato per il 12 settembre e per la scuola dell'infanzia il 5 settembre. Questo segue le disposizioni della DGR n. 3318 del 18 aprile 2012, che stabilisce un calendario regionale permanente. Scopri di più nell'articolo.

Per l’anno scolastico20252026 la Regione Lombardia conferma il Calendarioscolastico Regionale di carattere permanente, approvato con la DGR n. 3318 del 18 aprile 2012.L'articolo CalendarioscolasticoLombardia202526: iniziolezioni il 12 settembre, il 5 all’infanzia . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Approvato il calendario scolastico 2025-2026 - E' stato definito il calendario scolastico 2025-2026. L'anno inizierà mercoledì 10 settembre per terminare mercoledì 10 giugno (martedì 30 giugno per le scuole dell'infanzia).

Calendario scolastico 2025/26, Anief: "Grazie al nostro contributo accolte importanti modifiche. Si comincia il 15 settembre" - Liguria. Anief Liguria esprime "grande soddisfazione" per l'esito della riunione del Comitato Regionale Istruzione e Formazione, riconvocato oggi 5 maggio con l'obiettivo di rivedere e migliorare la p

Piemonte, calendario scolastico 2025-2026: 206 i giorni, si torna in aula il 10 settembre - La vicepresidente Elena Chiorino: "Garantiamo la massima attenzione agli studenti e al personale scolastico: il calendario risponde alle esigenze di una scuola di qualità"

