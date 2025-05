Calendario scolastico 2025 26 in Lombardia | ufficializzate le date di inizio vacanze e festività

La Giunta Regionale della Lombardia ha ufficializzato il calendario scolastico 2025/2026, specificando date di inizio, fine anno e festività. Queste decisioni mirano a ottimizzare l'organizzazione dell'anno scolastico, rispondendo alle esigenze di studenti e famiglie, e a garantire un'adeguata alternanza fra studio e momenti di pausa.

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato ufficialmente il Calendarioscolastico per l’anno 20252026. Le decisioni assunte riguardano l’avvio e la conclusione dell’anno scolastico, i giorni di pausa didattica e le festività nazionali, garantendo un’organizzazione che tiene conto delle esigenze delle famiglie, delle scuole e delle specificità territoriali. Le date sono state definite in accordo . Calendarioscolastico202526 in Lombardia : ufficializzate le date di inizio, vacanze e festività Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it