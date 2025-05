Calenda | Ecco perché l' Ilva è destinata a chiudere

L'Ilva, simbolo di sviluppo per il Mezzogiorno, si avvia verso la chiusura. La rottura di un contratto cruciale con il colosso Mittal ha segnato un punto di non ritorno, una decisione che ha scatenato polemiche e timori per il futuro industriale e occupazionale della regione. Le dichiarazioni di Calenda pongono la questione in termini allarmanti.

"L'Ilva, il più grande investimento industriale del Mezzogiorno, è destinata a essere chiusa. Questo accade perché a un certo punto è stato fatto saltare un contratto blindato con Mittal, il principale produttore mondiale di acciaio, dopo che era stato confermato dal M5S e poi stracciato". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando oggi davanti a Montecitorio. "Penso che ciò che accadrà sarà la chiusura dell'impianto e 15 miliardi di costi di bonifica. Ma la questione vera è che non possiamo continuare a distruggere gli impianti industriali invece di rimetterli in sesto. Anche questo Governo sta mostrando una totale disattenzione verso l'industria", ha aggiunto l'ex ministro dello Sviluppo economico. "Non è solo l'Ilva: siamo nel pieno di un processo di deindustrializzazione. 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Calenda: "Ecco perché l'Ilva è destinata a chiudere"

