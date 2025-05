Calciomercato Parma Suzuki dirà addio alla squadra? Quella big è pronta a far suo il portiere dei crociati

Il calciomercato del Parma è in pieno fermento. Suzuki, il giovane portiere simbolo della formazione crociata, è nel mirino di una grande squadra tedesca. Con tanto da conquistare sul campo, i crociati dovranno affrontare anche le sfide legate alle cessioni dei loro talenti. La stagione si preannuncia ricca di sorprese.

Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.