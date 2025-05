Calciomercato Milan Reijnders | primi contatti col City Le ultime

Calciomercato Milan: Tijjani Reijnders, nonostante il recente rinnovo di contratto, potrebbe dire addio ai rossoneri. Il Manchester City ha avviato i primi contatti per il centrocampista olandese, alimentando le voci di un possibile trasferimento. Le ultime sul futuro del giocatore stanno tenendo in ansia i tifosi del Milan.

CalciomercatoMilan, Tijjani Reijnders potrebbe salutare i rossoneri nonostante il rinnovo di contratto. Il Manchester City spinge 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Reijnders: primi contatti col City. Le ultime

Cosa riportano altre fonti

Mercato Milan, i rossoneri hanno una strategia chiara per quanto riguarda il futuro di Tijjani Reijnders: per l’addio serve un’offerta top - Mercato Milan, i rossoneri hanno una strategia chiara per quanto riguarda il futuro di Tijjani Reijnders: per l’addio serve un’offerta top Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Mil ... 🔗milannews24.com

Reijnders al City: il Milan ha già in pugno il sostituto - La notizia trapelata nella giornata di ieri sta trovando sempre più conferme: Tijjani Reijnders è sempre più vicino al Manchester City. 🔗calciomercato.it

Reijnders, addio Milan? Romano sgancia la bomba di calciomercato - Futuro in bilico per Tijjani Reijnders: Fabrizio Romano rivela retroscena importanti sul Milan. Ecco cosa sta davvero succedendo sul mercato ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Milan - Zirkzee sempre più vicino

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk.