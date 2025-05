Calciomercato Milan quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero | i nomi

Il calciomercato del Milan potrebbe subire una rivoluzione se Mike Maignan decidesse di lasciare il club. I rossoneri hanno già individuato due potenziali sostituti: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Mile Svilar della Roma. Entrambi i portieri potrebbero rappresentare un valido futuro per il Milan in caso di addio del prezioso estremo difensore francese.

Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: Carnesecchi e Svilar In caso di addio di Mike Maignan, il calciomercato Milan potrebbe sviare su due portieri: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Mile Svilar della Roma. Carnesecchi, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, ha avuto una stagione di grande successo sotto la guida . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: i nomi

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Milan, riflessioni in corso e conferma dubbia

milannews24.com scrive: Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan con vista sulla prossima estate continuano ... La sensazione è che l’affare possa andare in porto solo con un forte sconto sia da parte del City ...

Calciomercato Milan, il top player saluta: cessione da 100 milioni!

Lo riporta spaziomilan.it: Il Milan si prepara ad incassare una cifra da capogiro per la cessione del suo top player: dalla Premier sono pronti 100 milioni.

Calciomercato Milan, clamoroso scenario! Può lasciare a zero

Scrive milannews24.com: Clamoroso scenario riferito da Repubblica sul calciomercato Milan della prossima estate in merito al futuro di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026. Maignan: il rinnovo è congelato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La fake News del bacio tra Lautaro e Maignan durante il derby Milan-Inter

Durante il recente derby di calcio tra Milan e Inter, un'immagine televisiva ha generato una fake news che ha rapidamente guadagnato attenzione internazionale.