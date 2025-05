Calciomercato Milan piace Orsolini | Chukwueze la chiave? I dettagli

Il Milan è sempre più interessato a Riccardo Orsolini, un profilo che affascina la dirigenza rossonera. La trattativa potrebbe rivelarsi vantaggiosa grazie all'inclusione di Samuel Chukwueze, chiave per facilitare l'affare. Scopriamo i dettagli di questa potenziale operazione di calciomercato.

Riccardo Orsolini è un profilo che continua a piacere al Milan, che a sua volta potrebbe giocarsi la carta Samuel Chukwueze: i dettagli 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, piace Orsolini: Chukwueze la chiave? I dettagli

