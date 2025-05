Calciomercato Milan l’esperto | Leao incedibile Arsenal? È vero che …

Nel vivo del calciomercato, l'esperto ha svelato dettagli sull'interesse dell'Arsenal per Rafael Leao, talentuoso attaccante del Milan. Leao è considerato incedibile, ma le trattative si intensificano. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste voci e quali potrebbero essere le conseguenze per il club rossonero.

L'esperto di Calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'interesse dell'Arsenal per Rafael Leao, attaccante esterno del Milan 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’esperto: “Leao incedibile. Arsenal? È vero che …”

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Leao! - Calciomercato Milan, la prossima potrebbe essere un’estate caldissima per il futuro di Rafael Leao: Chelsea davanti all’Arsenal e all’Arabia Saudita Arrivano importanti aggiornamenti dall’Inghilterra ... 🔗milannews24.com

Calciomercato Milan, Furlani fissa il prezzo per cedere il big: 100 milioni di euro o non va da nessuna parte - Calciomercato Milan, Furlani fissa il prezzo per cedere il big: 100 milioni di euro o non va da nessuna parte. Le ultimissime sui rossoneri Rafael Leao è uno dei nomi attenzionati da diversi top club ... 🔗milannews24.com

Leao, offerta folle dalla Premier: il Milan trema, pronto un piano milionario per strapparlo via - Leao, offerta folle dalla Premier. Si dice infatti che sarebbe pronto un piano milionario di una big inglese per strapparlo via al Milan. Questa sera il Milan affronterà il Bologna in un match che rap ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Milan - Zirkzee sempre più vicino

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk.