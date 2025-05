Calciomercato Manchester City su Reijnders | il pensiero del Milan

Il calciomercato è in fermento e il Manchester City punta gli occhi su Tijjani Reijnders, promettente centrocampista del Milan. Con Pep Guardiola sempre attento a rinforzare la sua squadra, esploriamo le possibili implicazioni di questa trattativa e il pensiero del club rossonero su un giocatore chiave per il loro progetto.

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è un obiettivo di Calciomercato del ManchesterCity di Pep Guardiola: ecco la situazione 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Manchester City su Reijnders: il pensiero del Milan

