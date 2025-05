Calciomercato la Premier League cambia orario di chiusura del calciomercato estivo! Ecco a che ora chiuderà

La Premier League annuncia un’importante novità per il calciomercato estivo: l’orario di chiusura sarà anticipato. Secondo quanto riportato da The Athletic, i club dovranno organizzarsi per finalizzare le proprie trattative entro un nuovo termine. Scopriamo insieme a che ora chiuderà il mercato per la prossima stagione!

Stando a quanto riportato da The Athletic, sarà anticipato l'orario di chiusura del calciomercato estivo della Premier League. I club, infatti, per la prossima stagione, dovranno chiudere le operazioni di mercato entro e non oltre le ore 19:00.

