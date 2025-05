Calciomercato Juventus sguardo al futuro! Giuntoli mette gli occhi sul nuovo Francisco Conceicao | l’erede del portoghese costa 20 milioni di euro!

Nel calciomercato Juventus si guarda al futuro, con Cristiano Giuntoli che punta su Francisco Conceicao come erede del portoghese. Valutato 20 milioni di euro, il giovane talento si aggiunge alla lista degli obiettivi per rinforzare l'attacco bianconero. Scopriamo tutti i dettagli su questo promettente calciatore del Deportivo La Coruna.

CalciomercatoJuventus, chi è l’ultimo nome per l’attacco bianconero: tutti i dettagli sul nuovo obiettivoUno degli ultimi nomi avvicinati al CalciomercatoJuventus da La Gazzetta dello Sport è quello di Yeremay Hernandez, ala del Deportivo la Curuna, club che gioca in Liga Segunda. Ala spagnola 22enne che può giocare sia a destra che sinistra, è molto abile nell’uno contro uno ed è dotato di un repertorio di molte giocate virali sui social.Ricorda, anche per il fisico, Conceicao e anche il Napoli si era interessato a gennaio. La richiesta del club spagnolo nella scorsa sessione invernale era stata di 20 milioni di euro: sul giocatore ci sarebbero molti club spagnoli ed europei. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sguardo al futuro! Giuntoli mette gli occhi sul nuovo Francisco Conceicao: l’erede del portoghese costa 20 milioni di euro!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juventus, futuro segnato per Kenan Yildiz: cosa filtra - Calciomercato Juventus, futuro segnato per Kenan Yildiz: cosa filtra (LaPresse) – JMania.it La Juventus è pronta a giocarsi tutto in questo finale di stagione. Nelle ultime partite rimanenti di questo ... 🔗jmania.it

Calciomercato Juventus, Yildiz si impunta in prima persona: decisione presa sul futuro - Calciomercato Juventus, Kenan Yildiz si impunta in prima persona: decisione presa sul suo futuro. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Calciomercato Juventus, Kenan Yildiz si ... 🔗jmania.it

Tudor, futuro segnato alla Juventus: senza Conte c’è un altro piano B - Biancocelesti e bianconeri appaiati a quota 63 punti, insieme alla Roma, ogni punto e ogni dettaglio diventano fondamentali. La Juventus ritrova Vlahovic dopo l’infortunio, come annunciato da Igor ... 🔗calciomercato.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juventus: Koopmeiners e Gudmundsson per rinforzare la squadra

La Juventus ha già iniziato a pianificare la prossima stagione calcistica con l'obiettivo di rinforzare la squadra attraverso l'acquisto di nuovi giocatori.