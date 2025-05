Calciomercato Juventus scout bianconeri già stregati da quel 19enne! Occhi puntati in Spagna

Nel mondo del calciomercato, la Juventus continua a tenere d’occhio talenti emergenti. Recentemente, gli scout bianconeri si sono lasciati conquistare da un promettente 19enne in Spagna. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela i dettagli su questo giovane prodigio e le strategie della Vecchia Signora per rinforzare la sua rosa.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il Calciomercato Juventus, sempre a caccia di giovani talenti con cui rinforzare la propria prima squadra. Secondo quanto si apprende dal quotidiano oggi in edicola i bianconeri avrebbero messo nel mirino David Mella, esterno d'attacco di proprietà del Deportivo La Coruna. Da vedere se e come potrà evolvere questa pista.

