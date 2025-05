Calciomercato Juventus il futuro dell’ex obiettivo in difesa continua a essere in bilico | quel top club è ancora in corsa? L’indiscrezione

Il calciomercato della Juventus è in fermento, con l'ex obiettivo difensivo Tah del Bayer Leverkusen ancora in bilico. Le indiscrezioni si susseguono e il destino del giocatore potrebbe essere influenzato dai piani di un top club. Scopriamo tutti gli aggiornamenti sulle strategie bianconere per rinforzare la difesa.

CalciomercatoJuventus, il futurodell’exobiettivo in difesacontinua a essere in bilico: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriTra gli obiettivi del CalciomercatoJuventus nella scorsa sessione invernale c’era Tah, difensore del Bayer Leverkusen che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, potrebbe andare al Bayern Monaco. I due club tedeschi sono ancora in trattativa ma una sembra essere la certezza: difficilmente arriverà in Serie A.PAROLE – «Il Bayern è ancora in trattative concrete per Jonathan Tah dalla fine di aprile, prima di tutti gli altri club. Deal on». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il futuro dell’ex obiettivo in difesa continua a essere in bilico: quel top club è ancora in corsa? L’indiscrezione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus, quale futuro per Renato Veiga? La nuova mossa di Giuntoli - La Juventus sta attraversando dei mesi molto complicati in cui, gran parte degli obiettivi stagionali, sono svaniti. Molti calciatori non hanno reso al loro massimo, deludendo tifosi e addetti ai ... 🔗jmania.it

Juve, Tudor si gioca il futuro nelle prossime due: i piani e i retroscena di Giuntoli - Non c’è tempo. Igor Tudor l’ha ripetuto dal primo giorno di lavoro alla Continassa: «Qui non ne abbiamo - ammise durante la prima conferenza stampa - qui si deve crescere in fretta e vincere». Ha parl ... 🔗msn.com

Calciomercato Juventus, la sentenza sul futuro di Vlahovic: l’annuncio ufficiale - Calciomercato Juventus, la sentenza sul futuro di Dusan Vlahovic: l’annuncio ufficiale. Le ultimissime notizie ... 🔗jmania.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juventus: Koopmeiners e Gudmundsson per rinforzare la squadra

La Juventus ha già iniziato a pianificare la prossima stagione calcistica con l'obiettivo di rinforzare la squadra attraverso l'acquisto di nuovi giocatori.