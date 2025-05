Calciomercato Juventus i bianconeri adesso ci sperano! Quel top player ha espresso un gradimento verso Madama che lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi

Calciomercato Juventus: i bianconeri sperano di assicurarsi il top player Victor Osimhen, che ha mostrato un forte gradimento per il club. Con Madama che lo ha messo al primo posto della lista degli obiettivi, le trattative potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. La Redazione di JuventusNews24 segue da vicino gli sviluppi di questa intrigante situazione.

CalciomercatoJuventus, i bianconeri possono spingere per Quel top player! Il gradimento è totale e Madama lo ha messo in cimaallalista dei desideriIl grande obiettivo del CalciomercatoJuventus per la prossima sessione estiva è Osimhen. La conferma è arrivata anche attraverso le parole di Alfredo Pedullà, che si è espresso così sul proprio profilo X.PAROLE – «Osimhen ha grande rispetto per il Galatasaray, ma si sente pronto per una nuova esperienza. È il primo obiettivo per l'attacco Juventus e ha espresso la sua preferenza, il Napoli vorrebbe cederlo altrove, ma resta poco più di un anno di contratto. Le smentite con una telefonata finita in onda (e magari non autorizzata) non modificano gli scenari».