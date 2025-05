Calciomercato Juventus | Huijsen ‘aiuta’ i bianconeri? L’incastro col difensore può facilitare il colpo di Giuntoli Svelato lo scenario

Nel calciomercato della Juventus, Dean Huijsen potrebbe diventare un elemento chiave per facilitare l'arrivo di nuovi rinforzi. La strategia dei bianconeri si concentra sul mantenere Renato Veiga a Torino, creando un incastro tattico che potrebbe influenzare positivamente le prossime scelte di mercato di Giuntoli. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa trattativa.

CalciomercatoJuventus: Dean Huijsen può facilitare il colpo dei bianconeri? L’incastro col difensore può cambiare questo scenarioIl CalciomercatoJuventus spingere per far rimanere Renato Veiga a Torino anche nella prossima stagione. Come riferito da Tuttosport, dialoghi in corso tra Cristiano Giuntoli e il Chelsea per trovare un accordo con la seguente formula: prestito con diritto di riscatto.Il difensore ha convinto la dirigenza juventina che potrebbe sfruttare anche i soldi che arriveranno da. Dean Huijsen. Sul classe 2005, in forza al Bournemouth, c’è una clausola sulla futura rivendita del 10% e proprio il Chelsea sarebbe pronto ad acquistarlo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com