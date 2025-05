Calciomercato Juve sorpasso a sorpresa del Napoli! L’obiettivo bianconero sceglierà il club di De Laurentiis La rivelazione

Nel calciomercato estivo, la Juventus si trova a fronteggiare una sorpresa: il Napoli ha sorpassato i bianconeri nell'inseguimento di un obiettivo di mercato. Secondo le ultime rivelazioni, il calciatore in questione starebbe decidendo di unirsi al club di De Laurentiis. Ecco tutti gli aggiornamenti su questa intrigante situazione.

