calciomercato juve quel calciatore può arrivare in bianconero grazie a questo giocatore la carta che potrebbe facilitare l affare

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il nome di Gutierrez, giovane terzino del Girona. Le trattative potrebbero prendere piede grazie a un giocatore bianconero che potrebbe fungere da carta vincente per facilitare l'affare. Scopriamo i dettagli di questa intrigante possibilità e come la Juve sta pianificando il suo futuro.

CalciomercatoJuve, il nome di quelcalciatore è caldissimo! Può arrivare in bianconero, giocandosi questa “carta”Si intensificano le voci attorno al nome di Gutierrez, terzino classe 2001 del Girona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il CalciomercatoJuve aveva già messo nel mirino il giocatore a gennaio, quando Cambiaso sembrava ad un passo dal Manchester City.Ci sono ancora possibilità che il terzino bianconero lasci Torino e per questo motivo Giuntoli starebbe monitorando le prestazioni dello spagnolo. Al Girona c’è il bianconero in prestito Arthur che potrebbefacilitare la trattativa per arrivare al terzino. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com