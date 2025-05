Calciomercato Juve Pedullà svela le mosse in attacco | Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi | ecco il piano dei bianconeri

Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo. Ma non è l’unico: scopriamo insieme i tre nomi che potrebbero entrare nei piani della Vecchia Signora per la prossima stagione.

CalciomercatoJuve, Pedullàsvela le mosse in attacco: tutte le dichiarazioni dell’esperto di mercato sui bianconeriIl giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato quelle che potrebbero essere le mosse del futuro del CalciomercatoJuve, in particolare in attacco con Osimhen ma anche i nomi di Lucca, Hojlund e Krstovic del Lecce.PAROLE – «Osimhen è il primo della lista e ha messo la Juventus al primo posto sia con la Champions che senza Champions. Bisognerà seguire la trattativa perché il Napoli cercherà fino alla fine di mandarlo da un’altra parte ma la strategia della Juve è quella di fare Osimhen più un altro attaccante. Vanno seguiti il profilo di Lorenzo Lucca che piace ad altre società italiane ma anche Krstovic che è in uscita da Lecce, non sottovaluterei la vicenda Kolo Muani se ci fosse il rinnovo del prestito ed è stato anche proposto Hojlund». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri»

