Calciomercato Juve | Liverpool e Manchester City continuano a spingere per il big bianconero Non si placano le sirene per l’estate la situazione

Il calciomercato estivo è alle porte e le sirene provenienti da Liverpool e Manchester City continuano a suonare per il big della Juventus, Andrea Cambiaso. Le speculazioni sul suo futuro si intensificano, con i club inglesi pronti a tentare di strappare il talentuoso giocatore ai bianconeri. Scopriamo i dettagli della situazione.

CalciomercatoJuve: Liverpool e ManchesterCity non mollano il big bianconero. Proseguono le sirene per l’estate, la situazioneSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non si fermano le voci relative al futuro di Andrea Cambiaso, che già a gennaio era in bilico nel CalciomercatoJuve.La Rosea rivela che Liverpool e ManchesterCitycontinuano a spingere per lui in vista dell’estate: Cambiaso è al centro dei corteggiamenti dei due club di Premier League e potrebbe essere un ‘sacrificato’ eccellente nel prossimo Calciomercato. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Liverpool e Manchester City continuano a spingere per il big bianconero. Non si placano le sirene per l’estate, la situazione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

