Calciomercato Juve LIVE | dopo Gutierrez si pesca ancora dalla Spagna per due gioiellini! A tutto gas per Osimhen e occhio a Conte…

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con la dirigenza pronta a cogliere nuove opportunità. Dopo l’arrivo di Gutierrez, i bianconeri puntano altri talenti dalla Spagna, mentre si fa sempre più insistente l'interesse per Osimhen. Rimanete aggiornati con noi su trattative, indiscrezioni e affari conclusi in tempo reale!

Il CalciomercatoJuve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime CalciomercatoJuve in tempo reale.

Ultimissime CalciomercatoJuve: MARTEDÌ 13 MAGGIO 2025

Conte Juve (La Verità), l'allenatore del Napoli pianifica un clamoroso ritorno in bianconero: la conferma arriva da una rivelazione fatta da Oriali! Ecco cos'ha detto.

