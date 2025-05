Calciomercato Juve la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui | le strategie bianconere sono chiare Scenario

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la volontà di acquisire Victor Osimhen. La società bianconera è pronta a investire una cifra significativa per assicurarsi il top player, dimostrando chiaramente le proprie strategie ambiziose. Le ultime novità, rivelate da Matteo Moretto, fanno prospettare un importante sviluppo nella trattativa.

Calciomercato Juve, la società ha una volontà ben precisa: per quel top player può spingersi fino a quella cifra. Spuntano importanti novità relative al calciomercato Juve legate a Victor Osimhen. A svelarle è stato Matteo Moretto, il quale si è espresso così sul possibile approdo dell’attaccante nigeriano a Torino. PAROLE – «Negli ultimi giorni vi ho detto come la Juventus stesse lavorando intensamente per arrivare ad un accordo sul contratto con Victor Osimhen. C’è sintonia, c’è feeling tra la Juventus e l’attaccante: l’ostacolo più grande però è sicuramente trovare un accordo con il Napoli perché farà di tutto per evitare che il nigeriano finisca alla Juve. Oggi vi svelo il fatto che i bianconeri sono disposti a spingersi anche a 75-80 milioni di euro per Osimhen, quindi una cifra altissima per cercare di strapparlo al Napoli. 🔗Leggi su Juventusnews24.com