Calciomercato Juve i bianconeri hanno strada spianata per questo top player! C’è da convincere il club d’appartenenza che spara un prezzo altissimo | la posizione bianconera

Il calciomercato della Juventus è in fermento, con i bianconeri in corsa per accaparrarsi un top player. L'obiettivo principale è Victor Osimhen, ma la trattativa si presenta complessa, dato l'alto prezzo richiesto dal club d'appartenenza. Giuntoli dovrà trovare l'intesa giusta per regalare al tecnico un attaccante di livello mondiale.

CalciomercatoJuve, Giuntoli deve trattare con il suo ex club: è disposto ad arrivare a quella super cifra per prendere quel top!Il grande obiettivo del CalciomercatoJuve per la prossima sessione estiva è Osimhen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il bomber nigeriano avrebbe rifiutato l’Arabia e dato la sua disponibilità per l’approdo in bianconero ma De Laurentiis non vorrebbe subito cederlo ai rivali bianconeri.L’offerta della Vecchia Signora può arrivare fino a 80 milioni (la clausola da 75 è valida solo per l’estero) ma il Napoli ne chiede 100. Tanto, se non tutto, dipenderà dall’accesso alla Champions League. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i bianconeri hanno strada “spianata” per questo top player! C’è da convincere il club d’appartenenza che spara un prezzo altissimo: la posizione bianconera

