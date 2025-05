Calciomercato Juve grande pesca in Spagna! Da Gutierrez a due gioiellini del Deportivo | concorrenza cifre e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si anima con mirate operazioni in Spagna, dove il club bianconero punta a potenziare la rosa. Tra nomi di spicco come Gutierrez e giovani talenti del Deportivo, la concorrenza è agguerrita. Scopriamo tutti i dettagli e le cifre delle mosse in programma per la prossima sessione di mercato.

CalciomercatoJuve, grandepesca in Spagna per la prossima sessione di mercato: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriIl CalciomercatoJuve mette gli occhi in Spagna in vista della prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre al terzino del Gitorna Gutierrez che è uno dei nomi in caso di sacrificio di Andrea Cambiaso, i bianconeri starebbero monitorando Mella e Yeremay Hernandez, due talenti del Deportivo La Curuna.Il club milita in seconda divisione spagnola ma ha due gioiellini seguiti da mezza Europa: il primo ha 19 anni ed è un’ala così come il secondo che ha 22 anni. Entrambi sono nei radar di club spagnoli ed europei. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, grande pesca in Spagna! Da Gutierrez a due gioiellini del Deportivo: concorrenza, cifre e tutti i dettagli

