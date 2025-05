Calciomercato Juve è ancora Manchester United vs bianconeri! I Red Devils riaggiornano i contatti per quell’obiettivo | servono più di 50 milioni di euro!

Il calciomercato juve si anima con il Manchester United pronto a sfidare i bianconeri per un obiettivo condiviso. La cifra per chiudere l'affare supera i 50 milioni di euro. Ederson, infatti, continua a essere al centro delle attenzioni di entrambe le squadre, consolidando la rivalità tra i due club.

CalciomercatoJuve, il ManchesterUnited sfida ancora i bianconeri per quell’obiettivo: sarà necessario sborsare più di 50 milioni di euro!Ederson continua a essere un obiettivo del CalciomercatoJuve, ma anche del ManchesterUnited. E proprio sui Red Devils emerge una novità che potrebbe fare preoccupare tutto l’ambiente bianconero.Alfredo Pedullà ha ripreso l’indiscrezione risalente a qualche giorno fa, secondo cui gli inglesi sarebbero stati disposti a fare sul serio per il centrocampista dell’Atalanta. Sul proprio profilo X ha asserito che sono ripartiti i contatti tra il club di Old Trafford e la Dea. Tuttavia, serviranno più dei 50 milioni di euro offerti la scorsa estate. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, è ancora Manchester United vs bianconeri! I Red Devils riaggiornano i contatti per quell’obiettivo: servono più di 50 milioni di euro!

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United per Hujlund: Giuntoli entra in gioco - Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United per Rasmus Hojlund: Cristiano Giuntoli entra in gioco. Le ultimissime notizie sulla squadra bianconera Calciomercato Juventus, assist dal ... 🔗jmania.it

Juventus, Yildiz ai saluti: l’erede arriva dallo United - La Juventus può seriamente perdere Yildiz e per la sua sostituzione emerge un nome nuovo dal Manchester United ... 🔗calciomercato.it

Calciomercato Juve: passo indietro del Manchester United per l’obiettivo in attacco? L’annuncio di Amorim non lascia più dubbi - Calciomercato Juve: il Manchester United fa un passo indietro per l’obiettivo in attacco? Annuncio di Amorim che non lascia più dubbi Intervistato da sport tv, l’allenatore del Manchester United Ruben ... 🔗juventusnews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juve - Calafiori vicino all'Arsenal

Punto di riferimento del Bologna nel corso di questa stagione, con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, Calafiori vanta 37 partite disputate, con 2 gol e 5 assist.